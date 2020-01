Meningococco, continua la campagna vaccinale a Iseo, Paratico e Capriolo, ma anche nelle scuole bresciane a seguito dei cinque casi di contagio da meningococco (4 di tipo C), di cui due decessi (che hanno scatenato una vera e propria psicosi da meningite).

I numeri

Sono 6.555 le persone vaccinate tra il 4 gennaio e oggi, venerdì 10 gennaio, nelle sedi di Iseo (2.658), Paratico (2.061) e Capriolo (1.836).

La sede di erogazione della vaccinazione anti meningococco C di Iseo (sita in via Giardini Garibaldi, 2B – a cura di ASST Franciacorta, anche con personale di ATS e ASST della Lombardia) rimarrà aperta anche nel periodo compreso tra domani, sabato 11 gennaio, e venerdì 17 con i seguenti orari:

SABATO 11/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

LUNEDÌ 13/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

MARTEDÌ 14/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

MERCOLEDÌ 15/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

GIOVEDÌ 16/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

VENERDÌ 17/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Nella scuole

Continua anche l’opera di prevenzione con la campagna vaccinale nelle scuole bresciane, che nei giorni scorsi aveva riguardato gli istituti “G. Antonietti” di Iseo, “G. Falcone” e “C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio, il Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” di Clusane d’Iseo e l’Istituto paritario “Madonna della Neve” di Adro, con l’obiettivo è di vaccinare il maggior numero di studenti possibili.

Da lunedì 13 gennaio 2020 verranno attivate sedute vaccinali presso le scuole del basso Sebino, secondo il seguente calendario:

– CFP Zanardelli a Clusane d’Iseo: lunedì 13/01 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Sono previste circa 160 vaccinazioni, per studenti e personale

– IIS Antonietti a Iseo: lunedì 13/01 – martedì 14/01 – mercoledì 15/01 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Sono previste circa 900 vaccinazioni, per studenti e personale

Le rimanenti scuole (IIS Falcone a Palazzolo sull’Oglio, IIS Marzoli a Palazzolo sull’Oglio e l’Istituto Paritario Madonna della Neve di Adro) saranno calendarizzate successivamente

Per gli Istituti Comprensivi di Iseo (comprendente anche il comune di Paratico) e Capriolo, considerato che si trovano nei 3 comuni interessati dalla campagna straordinaria, sono in corso valutazioni sull’attuale copertura vaccinale degli studenti, mentre il personale ha garantita la vaccinazione presso i centri già attivi.

Le aziende

La campagna è stata allargata anche alle aziende sul territorio. Complessivamente si tratta di 25 aziende per un totale di circa 1.700 dipendenti, così suddivisi: 870 a Capriolo, 400 a Iseo, 430 a Paratico. A seguito del censimento delle aziende si procederà nel seguente modo:

– I lavoratori delle aziende fino a 30 dipendenti possono proseguire ad accedere alla vaccinazione presso le sedi vaccinali straordinarie già attive

– Tutte le aziende con un numero di dipendenti superiore a 30 sono state contattate ed è stata registrata la disponibilità dei rispettivi Medici Competenti ad effettuare le vaccinazioni nella sede dell’azienda. La fornitura dei vaccini sarà garantita da ATS Brescia per il tramite della ASST Franciacorta e il Medico Competente garantirà la corretta registrazione dell’avvenuta vaccinazione.

Nel corso della prossima settimana le aziende potranno iniziare a vaccinare.

Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito di ATS Brescia.

TORNA ALLA HOME