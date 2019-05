Sotto la pioggia battente di una domenica di maggio, il “Memorial Conti” è arrivato. Tanti i ragazzi, provetti calciatori che si sono sfidati dietro al pallone. In un tripudio di performance sportive, non indifferenti, per i diversi giovani talenti, la famiglia Conti insieme al paese, hanno potuto dedicare la grande partita a Roberta Ferrari e Andrea Conti, di cui il ricordo splende soprattutto in giornate come queste.

Tante le squadre in campo

Orceana, San Paolo, Polisportiva Rocca, Calcense, categoria allievi 2002-2003, sono state le squadre intervenute al torneo. Una manifestazione che cominciata al mattino ha avuto il suo finale in serata dove tra premiazioni e grandi abbracci sono state ringraziate le tante figure che ogni anno collaborano all’evento. Presenti alla manifestazione, oltre che alla famiglia Conti, il consigliere di minoranza Marco Franzelli, l’amministrazione comunale, con il consigliere Rino Signorini, Mauro Vertua, il vice sindaco Umberto Antonelli, il sindaco Emiliano Valtulini, il presidente polisportiva Turla Marino, e i sempre presenti “Volontari del soccorso Ludriano Roccafranca” con l’ambulanza dedicata ai due veri protagonisti della giornata, Roberta e Andrea.

Servizio completo su numero di Chiariweek di venerdì 24 maggio.

