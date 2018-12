Maxi inaugurazione per il Polo della primaria a Chiari. Questa mattina, dopo le attività dei bimbi e le visite dei genitori, c’è stato l’atteso taglio del nastro.

Maxi inaugurazione per il Polo della primaria

Giochi e attività per bambini e visite guidate (a scaglioni orari) per i genitori. Porte aperte al nuovo Polo della primaria sorto tra viale Mellini e viale Lancini. L’opera, grande vanto per l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi (che ha coinvolto i più piccoli nel fare i ringraziamenti del suo discorso), ha poi visto il tradizionale taglio del nastro alla presenza dei bambini e di tutte le autorità civili e religiose oltre che dei rappresentanti del mondo della scuola. Presenti anche l’esponente del Miur Marco Armeni, il provveditore di Brescia Giuseppe Bonelli, Paolo Oliaro in rappresentanza del Politecnico di Milano (tutti hanno evidenziato le caratteristiche della struttura e come questa sia all’avanguardia, a risparmio energetico, luminosa e moderna oltre che complimentarsi per la vittoria dei bandi pubblici per la sua realizzazione), tutta la Giunta e la maggioranza, le Forze dell’ordine, gli ex dirigenti scolastici e coloro legati al mondo dell’istruzione e il Corpo bandistico Pedersoli.

Il nastro, tenuto stretto dagli studenti che indossavano la maglietta tricolore con la scritta “Una scuola per tutti”, è stato tagliato dal sindaco, dalla dirigente Patrizia Gritti e dal vicesindaco Maurizio Libretti che insieme all’assessore all’Istruzione Emanuele Arrighetti e all’architetto Aldo Maifreni, ha seguito il progetto di passo passo. Immancabile la benedizione del prevosto Gian Maria Fattorini.



Le attività e gli appuntamenti

In mattinata si sono le attività per bambini e famiglie (che hanno potuto visitare il polo), ma nel pomeriggio, dalle 16, la struttura sarà presentato alla città e seguiranno poi le visite negli spazi della scuola. Dalle 17 alle 24 nella palestra si potrà assistere al video mapping a cura di Scena Urbana (esperienza come quella del Cidneon di Brescia) e, a partire dalle 20, ci sarà la musica dal vivo nel civic center con i Crowsroads. Ci sarà anche una zona ristoro curata dal Comitato Genitori A.Ma.Li.

Dalle 16.30 alle 10, non mancheranno i laboratori e i giochi, lo spettacolo teatrale del “Carrozzone degli artisti” e gli scacchi.

I partecipanti

Insieme al Comune, hanno collaborato il Comitato Genitori Martiri della Libertà e l’Associazione Genitori Toscanini. A dare il loro prezioso contributo ci saranno anche Marco Facchetti, Irene Paderno, Camilla Gualina, Sonia Mura, Stefano Locatelli, Cristian Vezzoli, le Librellule e la banda, tutti sotto la regia di Giorgio Locatelli.