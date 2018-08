Materna San Giuseppe in crisi a rischio chiusura

Sembra smpre più incerto il futuro della scuola materna San Giuseppe di Gambara. L’istiuto paritario gestito da anni dalle suore Ancelle della Carità è in crisi. Tagliate due classi e licenziate alcune insegnanti il numero di iscritti è in costante calo. Dai 100 bambini del 2016 si è passati ad una sessantina nel 2017 fino ai 43 del 2018. Impossibile dunque gestire costi fissi e spese con poche entrate che hanno portato la scuola sull’orlo del baratro.

La convenzione con il Comune

Dal 2016 per sostenere la scuola in forte difficoltà, il Comune ha stipulato una convenzione. Per tre sono stati versati alla materna 50 mila euro. Soldi che però ha contestato la minoranza in Consiglio comunale vengono dati alla scuola e non più alle famiglie per calmierare le rette. Così verrebbe meno il diritto di scelta di queste che optano sempre più per la statale. Questo meccanismo ha quindi portato ad un calo drastico degli iscritti, gettando la materna sempre più in crisi e incertezza sul suo futuro. Il sindaco Ferdinando Lorenzetti ha però chiarito che questo contributo è servito in parte ad abbassare le rette che in caso contrario sarebbero state ancora più alte di ora. Le suore infatti negli anni sono state costrette ad un rialzo sensibile per coprire le spese di gestione.

Il progetto per un nuovo asilo

Rimane tra le opere da realizzare in paese il progetto della costruzione di un nuovo asilo. Esso dovrà accogliere i bambini della statale e della paritaria. Questo anche nell’ottica di una sua possibile chiusura negli anni a venire. Tuttavia manca ancora la copertura finanziaria per poter dare vita ad una struttura che garantirebbe un servizio adeguato alle famiglie gambaresi.