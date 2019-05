Maria Riva ha spento 100 candeline alla Pietro Cadeo onlus di Chiari. Grande festa per l’insegnante alla Casa di risposo cittadina.

Un super compleanno da festeggiare in grande stile, l’insegnate Maria Riva ha spento 100 candeline. L’anziana, non clarense d’origine, da tempo si trova alla Casa di riposto Pietro Cadeo onlus di Chiari. I familiari, il personale, il Direttivo e tutti gli ospiti hanno festeggiato con torta, regali e festoni. Per fare gli auguri alla signora Riva è passato anche il sidaco Massimo Vizzardi. L’insegnante, nata il 22 maggio 1919, ha dedicato la sua vita all’educazione di molti giovani cresciuti nelle scuole del Bresciano. Tanti auguri Maria!

