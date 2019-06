Marco e Marta partiranno giovedì per una missione in Ecuador.

Marco e Marta in Ecuador

Marta Ardesi e Marco Grazioli sono pronti a partire con il «Mato Grosso» per una missione umanitaria in Ecuador.

La 27enne di Poncarale e il 21enne di San Paolo, non hanno dubbi: «Hanno bisogno di noi». Mentre per Marta si tratta del secondo viaggio in Sud America, per Marco sarà la prima occasione, un modo anche per staccare dalla quotidianità e dedicarsi a fare del bene.

