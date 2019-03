All’asilo di San Paolo è stato presentato il manuale di primo soccorso pediatrico.

Primo soccorso pediatrico

Manuale di primo soccorso pediatrico: questo il tema dell’incontro gratuito tenutosi nella scuola d’infanzia Elsa Borelli di San Paolo. Grandissima la partecipazione con la mamma Morena Quarta che ha impartito le nozioni del primo soccorso pediatrico in modo da fare imparare manovre salvavita per i bambini e prevenire o intervenire correttamente in caso di incidenti domestici. Durante la serata Morena Quarta ha esposto anche i principali rischi che corrono i bambini e ha spiegato cosa fare e non fare per tenerli in vita prima che arrivino i soccorsi. Dalla teoria poi si è passati alla pratica con dimostrazioni utilizzando i manichini ma anche coinvolgendo il pubblico.

TORNA ALLA HOME PAGE