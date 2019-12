Grazie al progetto Mangia sano la salute vince, le isole Smartfood presenti nei negozi Coop Lombardia aiutano a ricordare la stagionalità di frutta e verdura, e fino al 31 dicembre il 5% della vendita verrà devoluto alla ricerca oncologica

Il progetto Mangia sano la salute vince

Smartfood, è il programma di nutrizione e comunicazione dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), che trova all’interno dei negozi Coop delle aree dedicate, attraverso il progetto Mangia Sano La Salute Vince. All’interno delle isole si possono trovare le cassette dedicate ai prodotti ortofrutticoli, in vendita ad un prezzo speciale. Le cassette da 2 kg di clementine, disponibili in tutti i negozi, sono in vendita ad un prezzo speciale di 1,49€ al kg, mentre il sacchetto da 2 kg con misto frutta secca al prezzo di 9,90€. Parte del ricavato della vendita di entrambi i prodotti verrà poi devoluto per sostenere le attività della Fondazione IEO-CCM, dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

La collaborazione con la ricerca

“Siamo felici di questa partnership con COOP Lombardia- afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-CCM – che ci offre l’opportunità di comunicare temi importanti come la prevenzione e la corretta alimentazione, raggiungendo un ampio pubblico attraverso modalità immediate e facili da comprendere”

La sfida di Coop Lombardia

“La tutela delle persone e della loro salute è da sempre uno dei cardini della nostra mission – sottolinea Alfredo De Bellis, vice presidente Coop Lombardia – e siamo sempre attenti ad offrire ai clienti prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Il progetto con IEO ci permette di offrire ai consumatori un servizio ulteriore nell’ambito del benessere e della sana alimentazione.”

