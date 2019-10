Si é tenuta stamattina in sala di rappresentanza del Comune la conferenza stampa

Manerbio presentato il calendario 2020 dell’Avis

Una sala gremita di volontari, amici, cittadini, testimonial, rappresentanti delle Amministrazioni che compongono l’associazione, rappresentati dell’Avis Provinciale Brescia, per la presentazione del nuovo calendario 2020 dell’Avis Comunale Manerbio.

L’apertura della conferenza è stata dedicata con un saluto e un applauso al giornalista manerbiese Francesco Piovani, conosciuto come Franco, definito “Penna raffinata, uomo di grandi valori e dalla grande sensibilità molto vicina alla realtà dei donatori di sangue – ha commentato la presidente Marianna Baldo – Non lo vogliamo ricordare con un minuto di silenzio, Franco con la sua dinamicità e curiosità culturale, con il suo sguardo attento, va ricordato come le persone che si donano alla comunità, come i nostri avisini che ci hanno preceduto nel viaggio della vita, niente silenzio per Franco ci vuole un applauso”.

Il tema del calendario “Storie di donne comuni con vite straordinarie” è stato proposto dai consiglieri e approvato all’unanimità dal direttivo, data la Carta dei diritti delle bambine nata grazie alla Fidapa e sostenuta e promossa da Avis Manerbio durante il concerto di Natale 2018, per dar seguito con azioni concrete a questa finalità condivisa. Non solo calendario ma anche serate sanitarie ad hoc, in location suggestive del territorio nella prossima primavera.

A raccontare qualche dettaglio della propria testimonianza le donne che si sono “svelate”, tra difficoltà e successi, sogni e realtà, impegno e soddisfazione, applaudite e apprezzate dai presenti.

Il calendario che già sta destando forte curiosità sul territorio sarà distribuito come di consuetudine domenica 3 novembre dalle 15.30 sul piazzuolo a Manerbio, in occasione della storica castagnata Avis.

