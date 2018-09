Manerbio ha salutato monsignor Tino Clementi. Questa mattina la cerimonia alla presenza di tutta la comunità religiosa.

Manerbio ha salutato monsignor Tino Clementi

Questa mattina Manerbio ha salutato monsignor Tino Clementi, il quale, dopo 13 anni serviti da parroco della comunità manerbiese, diventerà il prossimo Eremo di Bienno. La cerimonia, che si è tenuta nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Non sono mancati i momenti toccanti, come lo scambio di ceri e delle rose con il sindaco Samuele Alghisi in ricordo di San Costanzo (come nel video) e il conferimento a don Tino della cittadinanza onoraria di Manerbio.