Manerbio ha abbracciato il suo nuovo parroco. Oggi don Alessandro Tuccinardi è stato accolto da migliaia di persone durante il suo ingresso ufficiale in paese.

L’ingresso del parroco

La nuova guida spirituale ha raggiunto Manerbio a metà mattinata partendo a piedi dal santuario della Madonna della Stella di Bagnolo Mella. Nel pomeriggio, invece, è stato celebrato il rito di ingresso. Il corteo, partito dall’oratorio San Filippo Neri, ha fatto sosta in piazza Cesare Battisti dove don Tuccinardi è stato ricevuto dal sindaco Samuele Alghisi. La Messa d’immissione è iniziata poco dopo le 16 con numerosi sacerdoti del circondario e i seminaristi che hanno avuto don Alessandro come insegnante e vice rettore. Un rinfresco in piazza Italia, aperto a tutti, ha concluso la cerimonia.