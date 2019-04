In novanta secondi vi spieghiamo come comporre il fantastico fotoregalo che abbiamo pensato per le partecipanti all’iniziativa Tanti Auguri Mamma!

Tanti Auguri Mamma: il video tutorial

Un video tutorial simpatico e molto chiaro per dar forma al gadget, che sarà inviato prima della Festa della Mamma all’indirizzo email inserito durante la procedura d’inserimento di foto e dedica al’interno del nostro sito www.tantiaugurimamma.it.

La nostra ormai tradizionale iniziativa è rivolta a figli e figlie che (magari aiutati dai papà) vogliono riservare un pensiero speciale alla loro mamma, ma anche alle stesse mamme: perché non farsi un piccolo regalo?

Ma riguardiamo insieme l’iniziativa

Inviate su www.tantiaugurimamma.it una foto con dedica: verrà pubblicata sul vostro giornale locale. Riceverete anche un simpatico regalo e Netweek farà una donazione alla Onlus Cancro Primo Aiuto.

Le mamme meritano attenzioni speciali e così vogliamo sorprenderle insieme ai nostri lettori. Per tutto il mese di aprile, attraverso il sito tantiaugurimamma.it è possibile partecipare a una nuova iniziativa legata sempre alla festa della mamma. Si può inviare, in un modo davvero semplice, una foto con dedica che verrà poi pubblicata sul proprio giornale locale. Inoltre, il 10 maggio si riceverà, sull’indirizzo di posta elettronica con cui ci si è registrati sul sito, un bellissimo fotoregalo personalizzato, che permetterà alle mamme di avere sempre con sé il ricordo di questo giorno di festa e dell’amore dei propri figli.

Chiediamo quindi a figlie e figli, magari con l’aiuto del papà, di scattare o scegliere una foto con la mamma e di caricarla sul sito, accompagnata da una dolce e simpatica dedica per lei, cliccando su “Invia subito la foto!”. E alla fine basterà andare in edicola per vedere la foto pubblicata sul giornale. Sempre sul sito si può scoprire la data di pubblicazione delle foto-dediche.

Netweek per il sociale

Ma quest’anno abbiamo deciso di fare di più. Desideriamo rendere la festa della mamma non solo un momento di gioia, ma anche un’occasione di solidarietà, per aiutare persone in difficoltà attraverso un’associazione con cui collaboriamo da anni e in tante iniziative sociali.

Per ogni foto che verrà inviata sul sito tantiaugurimamma.it, Netweek devolverà un euro alla Onlus Cancro Primo Aiuto. Per saperne di più sulle attività di questa associazione visitare il loro sito www.cpaonlus.org.