(la foto è stata pubblicata sul gruppo Facebook Statale 42 Valcavallina)

Di certo gli automobilisti che si sono trovati davanti la scena hanno faticato a realizzare e mantenere la calma. Qualcuno, però, ha avuto il sangue freddo di prendere il telefonino e immortalare tutto. Ed ecco mamma orsa e il suo cucciolo tranquillamente a spasso lungo la Statale 42 Valcavallina.

Mamma orsa e il suo cucciolo

L’avvistamento è avvenuto il 30 ottobre scorso lungo la Statale che porta al Passo del Tonale. Con ogni probabilità mamma e cucciolo provengono dalla Val di Sole in Trentino. Solitamente, infatti, attraverso l’Adamello scendono anche in Val Camonica per risalire sulle Orobie e procurarsi cibo senza preoccuparsi troppo dei concorrenti e tornando in Trentino con l’arrivo dell’inverno.

Video e foto virali

Lo scatto e il video realizzati dagli automobilisti sono stati pubblicati sul gruppo Facebook Statale 42 Valcavallina Bg ed è subito diventato virale. Si vede chiaramente mamma ora che ha già raggiunto gli alberi a bordo della carreggiata mentre il cucciolo, un tenero orso bruno, è ancora impegnato ad attraversare la strada.

