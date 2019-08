Downburst, supercella e tornadi in tutta la provincia. Ma cosa sta succedendo? Lo spiega Giuseppe Torri, il “dottore delle nuvole” che da Borgo San Giacomo è partito per studiare i fenomeni metereologici alla prestigiosa Harvard a Boston prima e ora a Honolulu alle Hawaii.

Maltempo: cosa sta succedendo?

E’ la domanda che si stanno facendo tutti, dalla Bassa, al Sebino, dalla Franciacorta al Garda.

Nessuno al momento riesce a darsi una spiegazione in merito al fenomeno che per ben tre volte in dieci giorni ha flagellato il bresciano, ma sono tutti d’accordo nel dire che non era mai successo, o almeno mai così.

A dare una risposta logica dei fatti però, ci ha pensato lui, il «dottore delle nuvole». Giuseppe Torri ha deciso di girare un video per spiegare quanto accaduto.

