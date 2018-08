Maltempo: allagato il sottopasso tra Urago e Castelcovati. In azione i Vigili del fuoco di Chiari, che stanno cercando di ripristinare la normale viabilità.

Completamente allagati i sottopassaggi tra Urago, Rudiano, Roccafranca e Castelcovati. Le forti piogge di queste ore stanno creando forti disagi in tutta la Provincia, ma specialmente nella Bassa Bresciana.

Allagata anche la sp19 zona Ospitaletto – Travagliato, chiusa al traffico veicolare.

Prestare attenzione

Chi è in viaggio o si trova in auto e deve percorrere strade extra urbane, super strade, tangenziali o strade provinciali faccia molta attenzione ai sottopassaggi. Da lontano il livello dell’acqua potrebbe sembrare basso, ma alcuni sono inagibili e il rischio è di restare sommersi come successo a Flero qualche mese fa.