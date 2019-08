Nuovo accesso alla zona industriale a Barbariga.

Cambia la viabilità a Barbariga

Per alcuni anni è stata oggetto di discussioni, ma ora che è realtà sembra aver messo d’accordo un po’ tutti: a Barbariga è ufficialmente cambiata la viabilità in zona industriale.

L’intervento ha riguardato l’ingresso all’altezza del Bar Barigà (che in passato veniva utilizzato per l’entrata e l’uscita dei mezzi) che è stato modificato con una corsia di decelerazione: solo chi arriverà da Quinzano e procederà in direzione Brescia potrà entrare nella zona industriale da questo ingresso.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 23 agosto.

