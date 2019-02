Lutto nel mondo del calcio travagliatese: si è spento nella notte Andrea Verzeletti, presidente storico degli anni Novanta della Fc Aurora Travagliato.

Lutto nel mondo del calcio travagliatese: addio Andrea

Si è spento questa notte a 88 anni il presidente storico degli anni Novanta della Fc Aurora Travagliato. Classe 1930, Andrea Verzeletti era anche presidente onorario degli Amatori Calcio Travagliato. Fin da piccolo aveva cominciato a lavorare nei cantieri edili, professione che l’aveva tenuto in forma: il suo fisico e il suo spirito giovanile, infatti, era invidiato da tutti i coetanei e non solo a Travagliato. Amante della montagna, aveva costruito molte case in zona Madonna di Campiglio, dove amava recarsi. Non si perdeva mai una partita di calcio, specialmente quelle del nipote, Nicolas Verzeletti. Immancabile anche la sua presenza alle feste degli Amatori Calcio. I “suoi ragazzi” l’hanno descritto come un brav’uomo, una grande persona, un nonno per tutti.

Il ricordo

“Sei stato per tanti anni il presidente della Fc Aurora Travagliato, un grande uomo, un grande presidente con tanta passione per le Furie Rosse – così lo hanno ricordato dalla nuova Virtus Aurora Travagliato – La stessa passione che ci hai trasmesso quando giocavamo, ora l’abbiamo messa in questo nuovo e ambizioso progetto chiamato Virtus Aurora Travagliato come dirigenti e allenatori”. Tutta la società si è unita nel dolore della famiglia. Verzeletti ha lasciato la moglie, un figlio e una figlia e tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 14.30.

TORNA ALLA HOME PAGE