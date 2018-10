Grazie ai fondi Regionali verrà creato un sistema di videosorveglianza di ultima generazione per l’unione dei Comuni della Bassa Bresciana occidentale.

Potenziamento della Polizia Locale

L”Unione dei Comuni della Bassa Bresciana occidentale ( che comprende Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiara, Longhena, Maclodio e Lograto) ha partecipato nei mesi scorsi al bando di Regione Lombardia e ha ottenuto delle risorse che verranno utilizate per implementare il servizio di videosorveglianza. Nello specifico sono stati ottenuti 12mila euro per l’installazione e implemento delle attrezzature relative alle telecamere mobili, che potranno utilizzare gli agenti della Polizia Locale, e 60 mila euro, il massimo previsto, per implementare i servizi di videosorveglianza fissi. Un vantaggio importante per tutti i Comuni coinvolti.

