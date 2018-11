L’ultimo saluto di Travagliato a Fausto Spinetti, classe 1945. Si è sentito male al volante ed è uscito di strada. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è mancato al Civile.

L’ultimo saluto di Travagliato a Fausto Spinetti

Si è sentito male ed è uscito di strada. Fausto Spinetti, classe 1945, non ce l’ha fatta. E’ mancato nella notte fra lunedì e martedì, pochi istanti dopo essere arrivato al Civile di Brescia.

Erano da poco passate le 20 di lunedì: Spinetti era al volante della sua Fiat Panda e stava viaggiando in direzione Brescia sulla provinciale 235, all’altezza di Torbole Casaglia, quando a causa di un malore è uscito di strada. Ma nonostante i soccorsi e la rianimazione fino al Civile, il suo cuore non ce l’ha fatta.

L’addio

Spinetti, ex progettista della Iveco in pensione, viveva da decenni in città. Ha lasciato la moglie Silvana, i figli Eleonora, Carlo e Laura, i generi e la nuora. Le esequie verranno celebrate domani, venerdì, partendo dall’abitazione in via Sabbionera, 2 alle 14.15.

