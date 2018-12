Luci e colori con “La magia del Natale” a Chiari. In piazza Zanardelli è andato in scena uno spettacolo indimenticabile.



Luci e colori con “La magia del Natale” a Chiari

Luci, fuoco e colori che, nonostante il freddo gelido della serata, hanno saputo scaldare i cuori. E’ stato un successo lo spettacolo “La magia del Natale” andato in scena in piazza Zanardelli. La performance dei ragazzi di Corona Events, con la dama bianca e le farfalle luminose, ha saputo incantare grandi e piccini.

Gli altri appuntamenti e il calendario di domani

Nel pomeriggio, al Museo, ci sono stati i giochi per i più piccini (nell’ambito dell’iniziativa “Il Museo vi fa le feste”) e l’inaugurazione della mostra “Realtà. Forme. Colori” che vede protagonisti gli scatti di Silvano Marelli e Mauro Pozzali. In serata invece, il salone Marchetti ha ospitato “Serata in montagna” con il gruppo Cai. Domani, dalle 15 alle 18, torna il villaggio di Natale delle Botteghe di Chiari con la mascotte Buteghì, Masha e Orso e tutti gli altri. Sempre al Museo, (alle 16) ci sarà lo spettacolo dei burattini “Il Natale di Gioppino”.

