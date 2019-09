Luca Piacentini di Pompiano e la sua appaloosa «Hand Written Blue Ice» salgono, ancora una volta, sul tetto d’Europa: si riconferma l’equino più bello.

Luca Piacentini ha il cavallo più bello d’Europa

L’affascinante mondo dei cavalli rappresenta il rifugio perfetto e ideale del pompianese Piacentini, di 42 anni, che ha dimestichezza con gli equini fin da quando ne ha memoria e ha trasformato la sua passione in qualcosa di magico, con gare che lo hanno portato ad essere conosciuto anche fuori dal Bel Paese. Come a vincere il titolo di cavallo più bello d’Europa per la seconda volta.

