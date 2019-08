Luca Magli è il nuovo presidente della Casa di Riposo di Orzinuovi.

Luca Magli è il nuovo presidente

Ha 56 anni, fa l’avvocato di professione ed è un volto molto ben conosciuto in paese, poiché per parecchi anni si è occupato di politica, svolgendo il ruolo di consigliere comunale. Ma non solo, è stato anche volontario in strutture che si occupano di servizi agli anziani e alla persona, nonché amministratore di alcune di queste e fondazioni private.

Un curriculum invidiabile e di grande esperienza, il suo, e probabilmente è stato proprio questo l’elemento determinante che ha spinto i 20 componenti del Consiglio di Amministrazione a proporlo e ad approvare la sua nomina all’unanimità, qualche settimana fa durante l’ultima ma decisiva riunione della Rsa orceana.

Leggi l’intervista completa su Manerbio Week, in edicola venerdì 23 agosto

TORNA ALLA HOME