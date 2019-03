L’oratorio diventa il Far West per il Carnevale a Castrezzato. Grande festa ieri pomeriggio al Pio XI grazie alla collaborazione tra parrocchia e Comune.

E’ stato un pomeriggio di quelli indimenticabili. Il Carnevale a tema Far West è stato un successone! La festa, al Pio XI, è stata organizzata grazie alla collaborazione tra oratorio e Comune. Non sono mancati musica, divertimento, il trucca bimbi e tanti giochi. Anche il mago ha fatto tappa in paese. Bellissimi i carri preparati per l’occasione dei volontari e dai papà, mentre i più piccoli si sono potuti divertire anche sul trenino. Immancabile, al termine della giornata, la premiazione alle maschere migliori! La conduzione dell’evento è stata affidata a Diego Bonassi, che ha saputo divertire grandi e piccini. Non è mancato nemmeno il cibo! Ce n’era davvero per tutti i gusti! Martedì l’oratorio riproporrà comunque la tradizionale festa e non si potrà mancare, anche in questo caso il divertimento è assicurato!

