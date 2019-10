La Regione Lombardia è ad oggi l’unica regione italiana a rimborsare il test genomico Oncotype DX per le pazienti affette da cancro al seno: si apre una nuova era per il trattamento a questo tipo di tumore.

Test genomico per il tumore al seno

Il test Oncotype DX aiuta, infatti, il medico a guidare le decisioni terapeutiche, in quanto è in grado di personalizzare il trattamento delle donne affette da questo tipo di carcinoma e di indirizzarle verso la chemioterapia solo se il test lo indica come efficace.

Lombardia unica regione che rimborsa