Troppi studenti e nuove iscrizioni in arrivo per settembre, il Turistico di Orzivecchi cerca una nuova casa… e punta all’ex istituto di credito cooperativo di Pompiano.

L’istituto Turistico cerca casa

Una nuova avventura all’orizzonte, forse, per l’istituto superiore Turistico Dandolo, sede distaccata dell’Istituto complessivo di Bargnano, che conta ad oggi circa 150 alunni che si recano quotidianamente a lezione nei locali dove una volta c’erano le medie comunali. Ma ora un nuovo progetto sta prendendo piede anche perché il preside Giacomo Bersini, teme che con le nuove iscrizioni, l’edificio non sia abbastanza capiente da ospitare tutti i ragazzi e non ci sarebbe comunque spazio per altri progetti.

Così è giunto il momento di pensare a un’alternativa e si è provveduto a fare una ricerca sul territorio di un posto che potesse ospitare l’edificio scolastico, e l’occhio è caduto sull’ex edificio di credito di Pompiano, in piazza Sant’Andrea, in disuso ormai da anni.

