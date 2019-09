L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” scende in piazza a difesa del territorio.

In piazza per il Global Strike for Future

Saranno gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di Calcinato a scendere in piazza, venerdì 27 settembre, in occasione del terzo Global Strike for Future, ideato dal movimento ecologista Fridays For Future, guidato dall’attivista svedese Greta Thunberg.

Gli alunni si riuniranno in Piazza Aldo Moro, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, per promuovere un momento di condivisione e sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici e delle emergenze ambientali del territorio.

Sarà anche l’occasione per presentare gli elaborati che i ragazzi hanno realizzato in classe e per condividere le loro riflessioni sulle varie tematiche ambientali, quali le discariche, l’inquinamento dell’acqua e del fiume Chiese, gli ultimi eventi climatici disastrosi, plastic free, l’inquinamento del suolo e dell’aria, la cementificazione del nostro territorio, le 3 R per salvare il pianeta (riduci, ricicla e ri-usa).

Moltissime le manifestazioni nazionali benedette anche dal ministro Fioramonti

Quella di Calcinato è solo una delle molte manifestazioni e dei tanti momenti di condivisione che il 27 settembre vedranno la mobilitazione di migliaia di studenti italiani.

“L’importanza di questa mobilitazione – afferma il Ministro della Pubblica Istruzione Lorenzo Fioramonti – è fondamentale per numerosi aspetti, a partire dalla necessità improrogabile di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici imperanti. È in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo“.

