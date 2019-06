Incontro questa mattina all’interno dell’aula Nocivelli agli Spedali Civili di Brescia per l’associazione di Leno Paolo “Il Pro” Degiacomi, nata a seguito della scomparsa del giovane Paolo venuto a mancare a seguito di una battaglia contro la leucemia.

Consegnato il macchinario agli Spedali Civili

La famiglia e gli amici hanno dato vita all’associazione per raccogliere fondi, quest’anno, il decimo, avevano in mente un grande progetto, quello di regalare un macchinario agli Spedali Civili di Brescia, e ci sono riusciti. La consegna del Droplet Digital Pcr al Centro Crea è stato consegnato nella mattinata di oggi prima dei premi studio a studenti della Scuola in ospedale.

Nella mattinata sono intervenuti la dottoressa Indelicato, direttore Socio Sanitario Asst Spedali Civili di Brescia, il dottor Navoni, presidente Ail Brescia, la dottoressa Imberti, responsabile Crea, e la professoressa Berenzi, coordinatrice “In viaggio per guarire”.

TORNA ALLA HOME