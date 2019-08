I Giovani agricoltori orceani hanno deciso di congelare l’evento Barco Agricola per le troppe spese.

Troppe spese, salta Barco Agricola

In città ormai era diventata una tradizione: dopo la Fiera di Orzinuovi (che andrà in scena in questo week end) la comunità si faceva trascinare nel vortice di entusiasmo e bellezza di Barco Agricola. Che però quest’anno non si farà.

“Negli ultimi anni sono state introdotte delle nuove norme alle quali ci siamo dovuti progressivamente adeguare – hanno spiegato i Giovani agricoltori orceani – Norme di sicurezza che ora però prevedono un eccessivo carico di modifiche e delle relative spese alle quali non possiamo fare fronte economicamente e che richiedono spazi sempre maggiori dei quali non disponiamo. Non ci vogliamo arrendere, ci impegneremo per trovare soluzioni che possano coniugare sicurezza e volontariato”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 30 agosto.

TORNA ALLA HOME PAGE