Le Gazzelle in vespa sono partite dalla Villa di Chiari. I carabinieri gireranno oggi, nonostante il tempo avverso, la Franciacorta in sella.

Poggia e freddo? Poco importa. Le Gazzelle in vespa sono pronte a girare la Franciacorta. Il gruppo dei carabinieri è partito questa mattina dalla Villa Mazzotti e prevede un percorso volto ad ammirare le bellezze del territorio. Non mancheranno la tappa in una delle migliori cantine della zona e il pranzo tutti insieme. L’evento, che ha toccato diversi luoghi d’Italia, in occasione di questa edizione “nostrana” è stato coordinato proprio dal comandante della stazione locale, il maresciallo capo Davide D’Aquila. Prima di partire non è mancata la benedizione ad opera di don Giovanni Arrighetti e sono seguite anche le fotografie di rito alla presenza del maggiore Carlo Pessini e del sindaco Massimo Vizzardi.

