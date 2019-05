E’ apparso sulla lavagna della scuola elementare di Roccafranca il lungo messaggio di augurio lasciato da alcuni ospiti speciali. Le forze dell’ordine che hanno sostato nella classe per le amministrative hanno voluto ringraziare i bimbi per l’ospitalità, in un modo inaspettato che ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi e grati.

Il messaggio sulla lavagna

Galeotta la magica classe che ha regalato ai due carabinieri momenti di pace e di grande ispirazione. Come hanno scritto, ne sono rimasti incantati per i colori ma soprattutto per i disegni appesi un po’ ovunque che hanno probabilmente guidato le belle parole.

“Grazie per averci ospitato – hanno scritto i due carabinieri – un aula meravigliosa piena di colori, idee e speranze. Ricordate sempre di credere nei vostri sogni e nei vostri desideri, perché non vi è nulla di più bello che fare della propria vita ciò che più si ama”. E poi una frase a conclusione “Abbiate fiducia nel futuro”, parole che i bambini porteranno sempre nel cuore.

