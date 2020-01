Le eccellenze della solidarietà bresciana premiate a Ludriano, sabato sera, dove 12 assegni si sono trasformati in bene per chi fa del bene

Le eccellenze della solidarietà bresciana premiate a Ludriano in una serata solidale, dove l’associazione “Il Melograno” ha trasformato le attività della tombola sociale in 13 mila euro di premi per associazioni del territorio e non solo, come da tradizione.

I premi

Le premiazione e la consegna degli attestati al merito si sono tenuti sabato 11 nella sala civica di Ludriano. I premiati hanno ritirato un contributo per sostenere le attività dei diversi gruppi. Premiate parrocchie, asili, associazioni del terzo settore, onlus che trattano e accompagnano la disabilità, gruppi dediti al soccorso e al pronto intervento. Nel numero del Chiariweek di venerdì 17 gennaio le foto e i nominativi del beneficiari.

Le premiazioni

Non solo il direttivo e lo staff dell’associazione del Melograno, capitanata dalla vice presidente Milena Ghirardotti, ma anche l’Amministrazione presente. A premiare anche sindaco e vice sindaco di Ludriano e di Roccafranca. Marco Franzelli ha sottolineato l’importanza di questa realtà che da anni si spende per la raccolta fondi e per il territorio, trasformando la tombolata in un segno concreto del “fare del bene”.

