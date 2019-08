Le campane di Barbariga torneranno finalmente a suonare grazie ai 40mila euro di finanziamento in arrivo dalla Regione.

Le campane torneranno a suonare

Il centro, il punto di riferimento, il primo segnale che si sente in paese e si vede anche da lontano: campane e campanile sono fondamentali sia nei piccoli centri che in quelli grandi.

A Barbariga però, negli ultimi 14 mesi, le campane non hanno più suonato: il sistema era logoro e distrutto da ruggine e tempo. Uno stop dovuto sia dal Comune che dalla parrocchia, prima di arrivare a conseguenze gravissime. Grazie al finanziamento della Regione però, a settembre, dopo i lavori di ristrutturazione, torneranno a suonare.

