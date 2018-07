Lavori in via Trento a Orzivecchi. La minoranza va all’attacco sulla questione del costo e dell’affidamento diretto.

Lavori in via Trento a Orzivecchi: minoranza all’attacco

Nuova polemica in paese, ma questa volta non riguarda la «famigerata» rotonda. Argomento della discussione sono i lavori di manutenzione e valorizzazione del verde e dell’arredo urbano effettuati qualche mese fa in via Trento dalla ditta Verzeletti, in occasione dei quali era stata segnalata la presenza di operai della ditta edile Castelli senza che fossero noti contratti in subappalto. A chiedere spiegazioni sono stati membri del gruppo Orzivecchi cresce, avanzando anche altre osservazioni circa la natura dei lavori svolti (affidati a corpo e non a misura) e il costo di 15mila euro, a loro dire, decisamente troppo elevato.

