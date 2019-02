Laura Sirani ha incantato il teatro dell’oratorio di Pontoglio. Ieri sera una grandissima serata di musica e parole.

Una grande serata, un appuntamento che è riuscito ad incantare tutti i presenti in sala al teatro dell’oratorio di Pontoglio. La castrezzatese Laura Sirani, accompagnata da Stefano Silvestri alla chitarra, Davide Bonetti alla fisarmonica e Carmelo Coglitore al sax, ha condotto i partecipanti in un viaggio tra parole e musica del suo “Freevola”. La cantautrice è stata la prima protagonista della rassegna ideata dall’associazione culturale Terzo millennio in collaborazione con l’oratorio. Seguiranno altri due incontri: uno venerdì prossimo, alle 20.45 con “Il canto del mare: storie di anime in viaggio” e poi il 22 febbraio con “Volti di donna”.

