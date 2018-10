È organizzato per domani martedì 9 ottobre nella sala Scalvini del Centro Fiera di Montichiari un importante convegno dal titolo “Latte: l’oro bianco per molti…ma non per tutti”, un incontro che vuole porre l’attenzione sulle disparità economiche relative al commercio del latte, prodotto fresco che più di qualsiasi altro conosce un aumento smisurato del prezzo di vendita dal produttore al consumatore.

Su 100 euro destinati dal consumatore all’acquisto di prodotti agricoli freschi, infatti, ne arrivano solo 22 ai produttori agricoli, i quali, con quel valore, devono coprire gli ammortamenti e pagare i salari.

Gli utili finali ottenuti sono dunque di 6 euro contro i 17 che rimangono in capo alle imprese del commercio del trasporto.

Soluzioni e vie di uscite per sostenere gli allevatori locali

«Con questo convegno puntiamo a sviscerare e approfondire le tematiche della filiera del latte» afferma Mauro Tomasoni assessore all’agricoltura del Comune di Montichiari, organizzatore dell’evento «Una filiera che lascia le “briciole” ai produttori con una maggiore redditività per chi invece trasforma questo prezioso alimento con l’obiettivo di individuare le forme per raggiungere il giusto equilibrio tra produttori e trasformatori. L’incontro punta a dare voce alle varie categorie, per questo auspico che gli agricoltori partecipino numerosi. Cercheremo di lanciare ampi spunti di riflessione e, perché no, trovare insieme le soluzioni e le vie di uscita per garantire un maggiore sostegno ai produttori, come già avviene in regioni quali l’Emilia Romagna».

Saranno presenti: Viviana Beccalossi (consigliere regionale della Lombardia), Antonio Auricchio (vicepresidente Assolatte), Cesare Baldrighi (presidente Consorzio Grana Padano), Nicola Bertinelli (presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano), Ettore Prandini (presidente regionale Coldiretti), Roberto Cavaliere (presidente Copagri Lombardia), Antonio Boselli (presidente Confagricoltura Lombardia) e l’allevatore Filippo Gasparini.

Introducono il sindaco Mario Fraccaro e l’assessore Mauro Tomasoni; modera Pieranna Civera, presidente del Consiglio comunale di Montichiari.

La partecipazione è gratuita.

