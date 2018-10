Ieri sera l’Associazione Go ha festeggiato i vent’anni di attività. Presenti i rappresentanti di tutte le realtà attive sul territorio e l’Amministrazione comunale, che hanno espresso parole di ammirazione e stima.

Il ricordo

Una festa, quella di ieri, ma soprattutto un’occasione per ricordare l’amica Giusi Toninelli la cui costanza, determinazione, passione e grande attenzione verso le persone ha dato vita a tutto. Sentimenti condivisi da vent’anni da tutti i membri dell’associazione che li lega indissolubilmente a tutte le realtà del territorio.

“Questi venti anni ci hanno viste, tappa dopo tappa, felici di offrire tempo ed energie nel costante ricordo di Giusi Toninelli, indimenticabile per sensibilità ed energia, che ha dato forza a pensieri ed azioni” ha dichiarato Sonia Cominelli presidente dell’associazione.

L’associazione

L’associazione nasce nel 1998 a seguito della scomparsa prematura di Giusi Toninelli. Promuove ed organizza inziative nel campo della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria per i soggetti interessati da condizioni di disagio socio-economico, portatori di handicap e disabili, allo scopo di tutelare il valore della vita umana.

Famiglia, lavoro inteso come impegno per gli altri, amicizia e solidarietà sono i valori in cui si basa il suo operato.