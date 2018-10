L’associazione Commercianti si è riunita per fare un bilancio della scorsa stagione estiva ma con la testa già rivolta ai prossimi eventi.

Associazione Commercianti

Si è tenuta stasera la riunione dell’associazione Commercianti di Orzinuovi. In un clima di collaborazione il presidente Arturo Cappellini ha portato il buon auspicio portato dagli eventi della scorsa stagione estiva, quali la Notte Bianca e la serata dei saldi: “Guardiamo con grande attenzione al futuro, soprattutto in vista del Natale – ha commentato Cappellini – Il nostro obiettivo deve essere sempre collaborare per rilanciare sempre più il nostro paese e il suo centro storico”. Una riunione costruttiva che si prefigge l’obiettivo di dare forza alla prossima stagione, specie in vista del Natale.