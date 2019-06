Nazarena Anni ha lasciato l’edicola di Dello dopo 45 anni.

Nazarena, addio all’edicola

Lo ha fatto sempre con il sorriso e l’entusiasmo, Nazarena Anni, al punto da conquistarsi tante cose belle: a cominciare dalla stima e dall’amicizia dei suoi clienti, che le rimarranno sempre nel cuore.

D’ora in poi chi andrà ad acquistare i giornali in via XI Febbraio a Dello troverà un volto nuovo.

La 65enne Nazareni Anni ha ceduto l’attività, dopo 45 anni di onorato servizio, e ora si godrà il meritato riposo (leggasi la pensione).

Era il 1974 quando alzò per la prima volta i pacchi di quotidiani sfornati dalle rotative che mandavano in stampa i giornali.

Altri tempi. Di lei sarebbe meglio parlare come di una donna delle più autentiche testimoni di un paese, Dello, che pulsava proprio attorno al suo negozio.

