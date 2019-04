La terza edizione dell’apericena con delitto è un grande successo a Bagnolo Mella.

Apericena con delitto

Per il terzo anno la Commissione Cultura e Bibliotca di Bagnolo Mella, in collaborazione con il Cfp Canossa, ha proposto l’apericena con delitto. E ancora una volta l’evento ha avuto un grande successo: oltre 100 i partecipanti per una serata bellissima con tante risate e tanti applausi. Durante la serata spazio anche per lo spettacolo della compagnia ” I perchè no?!” dal titolo “E’ un segreto?”.

