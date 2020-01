Lager 33: presentato a Travagliato il libro di Lilia Bicec Zanardelli. La serata si è inserita all’interno delle manifestazioni per la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka.

Lager 33: presentato a Travagliato il libro di Lilia Bicec Zanardelli

Sala Nicolini gremita per la presentazione del libro di Lilia Bicec Zanardelli, “Lager 33”.

L’evento, partecipato e seguito, ha coinvolto anche numerose personalità del mondo politico e sociale.

Il libro

Il romanzo si ispira a fatti realmente accaduti nel corso della Seconda Guerra mondiale.

“Lager 33” narra le vicende di un alpino le cui vicissitudini si intrecceranno con quella di migliaia di deportati in Siberia, per proseguire nel gorgo della storia fino ai giorni nostri.

Gli interventi

Dopo i saluti introduttivi del capogruppo degi Alpini di Travagliato Lorenzo Ossoli e del presidente sezionale Gian Battista Turrini, l’autrice è stata intervistata dal prof. Giovanni Quaresmini.

Alla serata di ieri sono intervenuti anche il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti, il vicesindaco Simona Tironi e don Mario Metelli.

Nella platea anche numerose associazioni del territorio come l’Anc, la Croce Azzurra e il direttivo del gruppo Alpini di Brescia

“Abbiamo organizzato questo evento nell’ambito delle manifestazioni per la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka – ha spiegato Diego Ossoli del Gruppo Alpini di Travagliato – È stato il nostro contributo per le celebrazioni”.

L’associazione prenderà parte alle celebrazioni ufficiali che si svolgeranno in città il prossimo 24 gennaio.

TORNA ALL’HOMEPAGE