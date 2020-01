La vita delle donne nella fotografie attraverso la lente di Tiziana Arici. L’interprete ha presentato il progetto a Ospitaletto “Non è sempre tutto rosa. La vita delle donne nella fotografie”.

Da giovane femminista ribelle a occhio dietro l’obiettivo sensibile alle tematiche sociali che riguardano le donne. Nei 40 anni di carriera della fotografa Tiziana Arici non è cambiato nulla… o forse è cambiato tutto. Ieri sera l’artista è stata ospite nella Sala delle Losanghe del “Focus Photo Club”, che da quest’anno ha trasferito la propria sede a Ospitaletto. L’associazione, attiva dal 2011, ha accolto la nota interprete, che ha presentato “Non è sempre tutto rosa. La vita delle donne nella fotografie”, progetto nato per raccontare le fatiche femminili quotidiane, documentate da scatti provenienti da tutto il mondo.

La forza delle donne

“Ricerca, sperimentazione, coinvolgimento, condivisione e crescita sono gli obiettivi che contraddistinguono la mission del gruppo – ha spiegato il presidente del club, Roberto Gatti – Caratteristiche in comune con lo sguardo di Tiziana”. Oltre a essere docente all’Accademia di Belle arti di S.Giulia, la fotografa è impegnata nell’indagare con affetto e stima le modalità e le dinamiche che accomunano le donne, per lei “unite dalla predisposizione, spesso dimenticata, alla cura verso il prossimo”. La serata in biblioteca ha richiamato pubblico anche da fuori provincia, con appassionati di fotografia provenienti da Piacenza e da Monza, e ha visto la presenza del vice sindaco Giorgia Boragini. “Ritengo fondamentale il rispetto, soprattutto tra donne, che dovrebbero imparare a fare rete a tutte le età – ha spiegato Arici – Dobbiamo renderci conto delle potenzialità della singola persona e del genere a cui apparteniamo”. Durante la serata sono state proiettate immagini dei numerosi progetti della fotografa, negli anni impegnata con “Dharma Onlus” in molti paesi africani e con “Insieme si può fare onlus” nei campi profughi ai confini della Siria.

Nella lunga carriera di Tiziana Arici, questa serata ha rappresentato uno dei rarissimi momenti d’incontro frontale accordati dalla stessa reporter, che preferisce far parlare le fotografie e i volti che le contraddistinguono.

