La Vigilia di Natale a tavola è sinonimo di pesce. La tradizione culinaria italiana parla chiaro: dall’antipasto al secondo, l’intero menu deve profumare di mare, fatta eccezione per il dolce, naturalmente. Che si scelga di assecondare la tradizione con capitone o pesci del Mediterraneo, o che si voglia sperimentare qualcosa di più sfizioso, ecco alcuni suggerimenti.

Sulle tavole del cenone della Vigilia è un trionfo di pesce

Come antipasto la fanno da padrona i frutti di mare, sia a insalata, con polipo e gamberi, sia nella versione al forno, come le capesante o le cozze gratinate. Per gli amanti del crudo, largo anche a cozze, ostriche e gamberi rossi crudi. Sulle tavole di solito per l’occasione non mancano mai le tartine e i canapè con il salmone affumicato o i carpacci di spada e tonno.

Come primo si può utilizzare della pasta fresca, da condire con un sughetto ai frutti di mare, oppure optare per il risotto allo scoglio. Molto apprezzati in occasione delle festività anche gli spaghetti con le vongole, le linguine all’astice o i ravioli di mare con ripieno di calamari e gamberi, magari serviti con scorza di limone e pomodorini confit. Come secondo un grande classico della tradizione natalizia è il salmone o, stando all’usanza campana, il capitone in umido servito con i crostini. Un’altra gustosa ricetta è quella dei gamberoni saltati al pompelmo, ma c’è anche chi non sa rinunciare a un buon piatto di fritto misto.

La ricetta: Gamberoni saltati al pompelmo

Per quattro persone sono necessari 16 gamberoni, un limone, uno spicchio di aglio, mezzo bicchierino di cognac, una noce di burro, erba cipollina e pompelmo quanto basta.

Per realizzare il piatto bisogna sciacquare i gamberoni sotto l’acqua fredda corrente, tagliare i gusci con le forbici lasciando attaccate la testa e la coda e, con l’aiuto di uno stecchino di legno, togliere il filo scuro sul dorso. Poi bisogna far sciogliere la noce di burro in una padella, aggiungere l’aglio e i gamberoni e saltarli per 1/2 minuti, finché avranno cambiato colore. A questo punto unire la scorza grattugiata di un limone e spicchi di limone e pompelmo. Irrorare il tutto con il cognac e lasciare evaporare a fuoco vivo. Per finire, profumare il piatto con steli di erba cipollina tagliuzzati.