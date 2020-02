La tragedia delle Foibe raccontata a Berlingo. Appuntamento lunedì 10 febbraio, alle 20.30, in sala consiliare.

Tragedia delle Foibe raccontata a Berlingo

Dopo il sentito e partecipato incontro dello scorso 27 gennaio organizzato per ricordare le vittime della Shoà, Marcello Zane e Rosalba Albano torneranno nella Sala Consiliare del Comune di Berlingo per raccontare un’altra pagina nera della nostra storia: la tragedia delle Foibe. Appuntamento alle 20.30 di lunedì 10 febbraio per la Giornata del Ricordo.

Un momento importante, aperto a tutta a la cittadinanza, per riflettere sull’orrore vissuto dagli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra. «Sono stato molto soddisfatto per la significativa partecipazione di pubblico in occasione della Giornata della Memoria – ha spiegato il sindaco Fausto Conforti – Segno che stiamo andando nella direzione giusta: aprire occasioni di confronto per sensibilizzare la nostra comunità sui momenti più tragici che hanno segnato la nostra storia. Per non dimenticare».

A raccontare cosa furono i massacri delle foibe lo storico Marcello Zane che nella ricostruzione di quanto successe sarà accompagnato dalla voce narrante di Rosalba Albano. «Nello stesso giorno – specifica Conforti- abbiamo fissato il Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo è riuscire a condividere il messaggio che arriva da queste tragedie e contribuire nel nostro piccolo ad una cultura del ricordo, in grado di rendere tutti noi, come ha suggerito Liliana Segre, candele della memoria».

