Quando si hanno ospiti a pranzo o a cena, specialemente a Natale, si cerca di preparare piatti gustosi e si punta sulle ricette che fanno da “cavallo di battagli” di ogni cuoca o cuoco, ma anche l’occhio vuole la sua parte e, oltre all’attenzione nella presentazione del piatto, la fase della preparazione della tavola non è da trascurare.

La tavola delle feste: le idee pre renderla unica

Ornamenti, candele, luci e ghirlande sono solo una piccola parte dell’atmosfera che si crea all’interno delle mura di casa durante il periodo natalizio. Perché è a tavola che si celebra la vera magia del Natale. Ecco quindi alcune idee per rendere unica la vostra tavolata per le feste.

Se avete un tavolo di legno, un abbinamento interessante può diventare quello con decorazioni naturali, aghi di pino, pigne e, perché no, al posto dei sottopiatti alcuni dischi di legno con tanto di corteccia. Poi largo all’oro e ai metalli preziosi, calici barocchi e tovaglioli in lino, magari legati da uno spago con una stecca di cannella.

Per il segnaposto si può pensare anche a realizzare dei biscotti di frolla decorati con le forme natalizie, come una stella di neve o un alberello. Per chi ama il bianco, invece, al posto del centrotavola si può creare una sorta di base innevata sulla quale adagiare poi palle di natale di cristallo alternate a candelieri in vetro.

Nonostante i diversi trend, secondo i quali ogni anno addobbi e decorazioni dovrebbero mutare di forme e colori, oltre che di stile, il rosso e l’oro non passano mai di moda e restano, per chi punta ai classici, l’evergreen del Natale elegante.

Nel bresciano a Natale c’è anche il manzo all’olio

Un bel piatto di polenta fumante con alcune fette di manzo all’olio della tradizione. Viene già l’acquolina in bocca solo a pensarci. Perché allora non riproporre la tipica ricetta rovatese e, più in generale, bresciana, anche per il pranzo di Natale o di Santo Stefano?

I primi documenti che citano la ricetta del manzo all’olio di Rovato risalgono alla seconda metà del XVI secolo. Fra gli ingredienti principali del piatto ci sono le acciughe, ma l’origine del manzo all’olio resta fondamentalmente povera: pochi e accessibili gli ingredienti che compongono la ricetta, ovvero carne, olio, pane, aglio, grana e ovviamente le acciughe. Poi… paese che vai versione di manzo all’olio che trovi. Ma sicuramente per chi vuole lasciare con lo stomaco felice i propri ospiti puntando su un must della tradizione, l’opzione del manzo all’olio è da tenere in conto per le festività.