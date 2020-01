Una decisione volta a “tutelare il benessere” dei lavoratori. Con questa motivazione la Streparava di Adro ha avviato una campagna di vaccinazione contro il Meningococco C all’interno della propria azienda. La somministrazione del vaccino è già iniziata, in forma gratuita e volontaria.

La Streparava vaccina i dipendenti

“La tutela del benessere dei dipendenti è uno dei capisaldi della nostra azienda, per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere il nostro impegno a quello profuso dalle ATS delle zone del Basso Sebino, attivando quindi una campagna di vaccinazione gratuita interna per il meningococco di tipo C”, ha spiegato il cavalier Pier Luigi Streparava, presidente dell’omonima azienda automotive di Adro. La storica ditta ha proposto il vaccino tetravalente A, C, W135 e Y in forma gratuita e volontaria a tutto il personale della sede di Adro, compresi i lavoratori interinali, non coperti dalle vaccinazioni previste dalla campagna vaccinale delle Ats. La somministrazione del vaccino, direttamente nella sede dell’azienda, è già iniziata. “Uno sforzo che ci permette di sostenere sia la salute dei nostri dipendenti che garantire un appoggio concreto al territorio”, ha aggiunto il presidente Streparava.

