La strada diventa un pantano, polemiche a Montirone.

Strada come un pantano

Con il maltempo si sa anche le strade vengono messe a dura prova.

Ci sono però alcune situazioni che si trascinano da anni, come accade a Montirone nella zona di via Belleguardo.

“Ogni volta che piove si crea una situazione imbarazzante e praticamente non si può passare – ha commentato un cittadino che ha segnalato il problema – In questa zona, in due punti diversi a 50 metri l’uno dall’altro, ci sono due situazioni veramente incredibili. Una riguarda la strada di periferia che porta a Borgosatollo e l’altra la strada di campagna. Non si possono tenere per 10 anni le strade così, in questi anni bisognava fare qualcosa”.

Su questa situazione ha cercato di far luce il sindaco Eugenio Stucchi. “Questa situazione è figlia di un intervento che doveva essere fatto tanti anni fa. L’intervento andrà fatto e noi ci impegneremo per questo, ma questa situazione non l’abbiamo creata noi”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggì, venerdì 8 novembre.

