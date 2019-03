La storia della giovane dellese Pinky in onda su Rete 4 nel programma Quarto Grado.

Pinky a Quarto Grado

La storia di Pinky, la giovane dellese che era stata bruciata il 20 novembre 2015 dall’ex marito, raccontata nella puntata di questa sera a Quarto Grado, nel giorno dedicato alle donne. Una storia, la sua, che ha colpito e ha emozionato davvero tutti. ” Vedo in lei un fiore che è sbocciato. Lo dobbiamo innaffiare e far crescere” ha commentato Carmelo Abbate. Complimenti sono arrivati da tutti, per la sua forza e la sua sensibilità dimostrate in questo duro calvario, che però non è finito:” Dovrò fare però anche altri interventi – ha sottolineato Pinky – Mi piacerebbe riavere il mio viso e il mio collo”. Da qui l’appello del conduttore, Gianluigi Nuzzi:” Se un chirurgo volesse offrirsi o qualcun altro volesse aiutare Pinky, le porte sono aperte”.

TORNA ALLA HOME PAGE