Solidarietà a Bagnolo

La solidarietà ha fatto tappa a Bagnolo Mella con la quarta edizione di “Brescia che barba”, organizzata da Diego Bazoli e dai Bearded Brixia. Al Forajido si sono radunati tutti gli appassionati di barba e baffi di tutta Italia, tra club e “cani sciolti” per un totale di oltre 400 persone. Durante la serata, organizzata con musica dal vivo, area bimbi e ospiti come il comico Giorgio Zanetti, sono stati raccolti fondi per beneficenza verso le associazioni Maruzza e Disabilincorsa.

