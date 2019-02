L’associazione Antea è sempre più un punto di riferimento per la comunità di San Paolo.

Associazione Antea

L’associazione Antea si è ritrovata per l’assemblea annuale, dove è stato fatto un bilancio del 2018 e sono state presentate le attività e le novità dell’anno in corso. Nata nel 1997, conta ben 62 associati e una presenza costante sul territorio con quattro gruppi di volontari che sono parte attiva dell’associazione e operano in ambiti diversi. La novità principale di questo inizio anno è che, a fronte dell’aumento delle richieste di servizi, per garantire la puntualità e cercare di eliminare al massimo i disagi dovuti a vari fattori e l’utilizzo di mezzi privati, il Direttivo ha proposto l’acquisto di un quarto automezzo. Richiesta che ha trovato tutti d’accordo.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 15 febbraio.

TORNA ALLA HOME PAGE