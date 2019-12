La raccolta porta a porta nell’ovest bresciano: un’eccellenza sul territorio. A Provaglio d’Iseo è andato in scena il convegno promosso da Linea Gestioni per parlare di risultati e prospettive nella RD.

Si è tenuto questa sera a Provaglio d’Iseo, all’interno della cornice della cantina Barone Pizzini, il convegno per festeggiare i 10 anni di raccolta differenziata sui territori del sud ovest bresciano. Linea Gestioni, società di LGH impegnata nei servizi di igiene urbana nella suddetta zona e nella Bassa bresciana, ha promosso quest’oggi un incontro per illustrare i risultati raggiunti e far emergere le potenzialità dell’economia circolare.

“Raccogliamo di tutto, soprattutto risultati”

Rivolto principalmente alle amministrazioni locali, l’obiettivo del convegno era quello di fare il punto della situazione, dopo 10 anni di attività a favore delle comunità. A intervenire e a testimoniare attorno al significato e alle prospettive del servizio, Primo Podestà Direttore Linea Gestioni, Giorgio Bontempi Presidente LGH Spa e Cristina Carminati Presidente Linea Gestioni.

I relatori hanno sottolineato come i traguardi raggiunti siano stati resi possibili grazie alla stretta collaborazione degli stessi Comuni e dei cittadini virtuosi.

<<L’obiettivo è migliorarsi sempre – ha spiegato Podestà – Non solo aumentando le persone servite, ma anche attraverso le certificazioni, che rendono l’azienda ogni giorno più solida. Per lavoro raccogliamo di tutto… soprattutto risultati>>. Risultati che sono frutto di un “gioco di squadra a tutti i livelli”, hanno ricordato Bontempi e Carminati.



Tavola rotonda

Ricco il programma: nella prima parte è stata Linea Gestioni a raccontare numeri e iniziative, nella seconda, nella tavola rotonda dal titolo “La raccolta differenziata nella sfida dell’economia circolare” diverse autorevoli voci si sono confrontate, moderate da Debora Rosciani di Radio24. I lavori sono stati condotti da Luca Mariotto, Andrea Mazzon, Roberto di Molfetta, Barbara Meggetto e Gerardo Paloschi. A chiudere l’incontro, le considerazioni di Claudio Sanna, AD LGH Spa.

I dati

Introdotto nel 2008 e oggi attivo in 12 Comuni, per circa 80mila abitanti serviti, il sistema della “Raccolta Differenziata porta a porta globale” rappresenta la punta avanzata del sistema di raccolta rifiuti di LGH. I paesi coinvolti superano il 75% di raccolta differenziata, e molti l’80% con punte che sfiorano il 90%. Come emerge dal rapporto Ispra diffuso ieri, è evidente come sia davvero rilevante quanto avviene nelle comunità dell’Ovest bresciano. Basti pensare che i dati provinciali, regionali e nazionali si attestano rispettivamente al 76%, 70% e 58%.

